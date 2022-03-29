Rusya rest çekmişti: AB Putin'in talebini reddettiğini duyurdu

Rusya petrol ve doğalgaz ihracatında ödemeleri ülkenin para birimi rubleyle kabul etme kararı almıştı.

Putin'in bu kararı sonrası AB ülkeleri, rubleyle ödeme yapma talebini reddettiğini duyurdu.

G7 ülkeleri de Rusya'ya rubleyle ödemeyi reddetmişti.

Rusya rest çekmişti

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın doğalgaz ihracatında ödemeleri ruble olarak kabul etmek için yöntemler üzerinde çalıştığı ve Avrupa ülkelerinin Rus para birimiyle ödeme yapmayı reddetmesi halinde zamanı gelince karar alacağını belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Bedava doğalgaz tedarik etmeyeceğimiz açık. Bizim durumumuzda (Avrupalı müşterilere) hayır işine girmek pek mümkün ve uygun değil" demişti.

Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov ise, “Davranışlarıyla (Rus doğalgaz şirketi) Gazprom'u vanayı kapatmaya zorlarlarsa, o zaman ellerinde sadece havaların kademeli olarak ısınmasını umut etmek kalacak, sonuçta Avrupa'ya bahar geliyor. İkincisi de gelecek kıştan önce bu sorunu bir şekilde çözme umudu kalacak" ifadesini kullanmıştı.