Rusya o ülkelerden doğalgaz ödemelerinde yalnızca Ruble'yi kabul edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dolar ve avro ile ödemeleri reddedeceklerini söyleyerek, "dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planladıklarını" açıkladı.

Putin hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda "Mallarımızı AB ve ABD'ye teslim etmek ve ödemeyi dolar, avro ve diğer bir dizi para biriminde almak bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor" dedi. Putin "Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede ödemelerin transferi için bir dizi önlem uygulamaya karar verdim. Dost olmayan ülkelere tedarik edilen doğalgazımızın Rus rublesi için ödeme transferine doğalgazla başlayalım" ifadelerini kullandı.

Rusya'da hükümet 7 Mart'ta "dostane olmayan" ülkeler listesini onaylamıştı. Buna göre Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesi şöyle:

Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, Avustralya, Arnavutluk, Andorra, ABD, Anguilla, Birleşik Krallık (İngiltere), Britanya Virjin Adaları, Cebelitarık, Güney Kore, İsviçre, İzlanda, Japonya, Kanada, Karadağ, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Mikronezya, Monako, Norveç, San Marino, Singapur, Tayvan, Ukrayna, Yeni Zelanda.