Rusya petrol tankerlerinin Türkiye'deki bekleme süresinden endişeli

RIA Novosti'ye konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türk boğazlarında bekleyen petrol tankerlerine ilişkin “Elbette Rus şirketlerinin çıkarlarından dolayı endişeliyiz. Sorun çözülmezse, siyasi seviyede sorunu dile getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kazakistan Enerji Bakanlığı, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan geçen gemilerin bekleme sürelerinin altı gün olduğunu bildirmiş, e-posta yoluyla yapılan açıklamada, kış sezonu için bunun normal bir bekleme süresi olduğunu ve geçen yıl aralık ayındaki bekleme süresinin yaklaşık 14 gün olduğunu bildirmişti.

AB ülkelerinin geçen hafta Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik yeni yaptırımlarının hayata geçmesiyle Rus ve Kazak petrolü taşıyan gemilerin İstanbul Boğazı'nın kuzeyinde yoğunluk oluşturduğu, sigorta belgesi olmayan ve Boğazlardan geçmek isteyen Rus ve Kazak petrolü taşıyan gemilerin bekletildiği bildirilmişti.