Rusya ordu hakkında 'dezenformasyon'a 15 yıla kadar hapis cezası getiriyor

Rusya parlamentosunda dün kabul edilen yasayla Rusya silahlı kuvvetlerinin eylemleri hakkında "dezenformasyon" yaptığı belirlenen kişiler 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Yasa Rusya'ya karşı yaptırım çağrısı yapılmasını da suç olarak tanımlıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın 9. gününde parlamentodan geçen yasa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayına sunulacak.

Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin düzenlemenin "askerleri, yetkilileri ve gerçeği korumak" için getirildiğini savunurken, "Yarından itibaren yasa silahlı kuvvetlerimiz hakkında yalan söyleyen ve onların itibarını sarsan açıklamalar yapanlara çok ağır cezalar getirecek" dedi.

Yasayla "ulusal güvenliğe" ciddi zarar veren yalan bilgi yayan kişiler 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanabilecek. Rusya karşıtı yaptırım çağrısı yapanlar da 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilecek.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından da kabul edilen yasa Putin'in onaylamasının ardından yürürlüğe girecek.