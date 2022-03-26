Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki savaşta Rus askerlerinden 1351'inin öldüğünü, 3 bin 825'inin de yaralandığını açıklamıştı.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ise savaşın başından bu yana ölen Rus askeri sayısının 16 bin olduğunu öne sürdü.
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Rusya ölen asker sayısını açıklamıştı, Zelenskiy'den yanıt geldi
Rusya savaşın başından bu yana 1351 askerinin öldüğünü açıklarken, Zelenskiy bu sayının 16 bin olduğunu iddia etti.
Haber Merkezi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki savaşta Rus askerlerinden 1351'inin öldüğünü, 3 bin 825'inin de yaralandığını açıklamıştı.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ise savaşın başından bu yana ölen Rus askeri sayısının 16 bin olduğunu öne sürdü.