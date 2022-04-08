Rusya: Odessa'da yabancı paralı askerlerin eğitim merkezini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Odessa yakınlarında yabancı paralı askerlerin eğitildiği bir merkezin 'Bastion' tipi kıyı füze sistemiyle imha edildiğini belirtti.

Günlük basın toplantısında konuşan Konaşenkov, "Bastion kıyı füze sisteminin füzeleri, Odessa yakınlarındaki yabancı paralı asker toplama ve eğitim merkezini imha etti" dedi.

Donbass'a gelen Ukraynalı rezerv askerlerin Donetsk'te bulunan silah ve teçhizatının savaş uçaklarından fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu anlatan Konaşenkov, bu atışlarda Slavyansk, Pokrovsk ve Barvenkovo'daki istasyonların hedef alındığını aktardı.

Sputnik'in haberine göre Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin Staraya Zburevki bölgesinde Ukrayna ordusuna ait birer Mi-8 ve Mi-24 helikopteri ile 5 İHA'yı imha ettiğini belirtti.