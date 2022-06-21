Rusya: Odessa'da TB2 hangarı yok edildi

Rusya ordusu, Ukrayna'nın Odessa kenti yakınlarındaki bir askeri havaalanında Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını depolayan hangarların Oniks seyir füzeleriyle imha edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Bayraktar TB2 hangarının yanı sıra, ABD ve Avrupa ülkelerinden geldiği öne sürülen 17 obüs sisteminin de imha edildiği belirtildi.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, çatışmaların devam ettiği Lugansk'ın Lisiçansk kentinde, yapılan bombardıman sonucu Ukrayna askerlerinin erzak tedarikinin kesildiğini açıkladı.