Putin: Rus silahlı kuvvetlerini güçlendirmeyi sürdüreceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olası tehditleri ve riskleri göz önünde bulundurarak silahlı kuvvetlerini daha da güçlendireceklerini söyledi.

Askeri okul mezunlarıyla bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, modern silahlı çatışmalardan alınan derslere dayanarak kara kuvvetleri ve donanmanın yeni silah sistemleriyle donatılmasının bir öncelik olduğunu belirtti ve kontrol-keşif araçları, insansız hava araçları ile robotik-lazer silahların önemini vurguladı.

Putin'in 2022'nin sonunda hizmete gireceği açıklanan Sarmat kıtalararası balistik füze ve S-500 hava savunma sistemlerinden söz etmesi dikkat çekti.

Sarmat, ağır termonükleer bir kıtalararası balistik füze olarak tanımlanıyor. Söz konusu füzenin Sovyetler Birliği yapımı R-36'nın yerine geçmesi bekleniyor.