Rusya nükleer tatbikat başlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün balistik füzelerin fırlatılmasını içeren stratejik nükleer tatbikatların başlatılması emrini verdi.

RIA Novosti haber ajansının aktardığına göre, Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya’nın stratejik nükleer güçlerinin bugün gerçekleşeceği bilinen tatbikatının başlayıp başlamadığı soruları üstüne, “Başladı” cevabını verdi. Kremlin Sözcüsü Peskov, tatbikatların düzenli bir eğitim sürecinin parçası olduğunu söyledi ve gerilimin tırmanacağına dair bir sinyal verdiklerini reddetti.

Peskov Putin'in tatbikatları gözlemleyeceğini ve füze fırlatma tatbikatını bizzat denetleyeceğini ve cumhurbaşkanının muhtemelen bir "durum merkezinden" tatbikatta yer alacağını söyledi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun da Putin'le birlikte askeri tatbikatlara katıldığı açıklandı.

Savunma Bakanlığı, manevraların Rusya'nın askeri komuta ve personelinin hazır olup olmadığının yanı sıra nükleer ve konvansiyonel silahlarının güvenilirliğini kontrol etmek için planladığını belirtti.

Bugün başlayan tatbikatta Rusya balistik seyir füzeleri fırlattı.