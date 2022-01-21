Rusya NATO'nun Bulgaristan ve Romanya'dan çekilmesini istedi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Cenevre'deki görüşmesi başladı.

İkilinin görüşmesine dakikalar kala açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, NATO'nun Bulgaristan ve Romanya'dan ayrılmasını istedi.

Lavrov: Bu toplantıdan bir şey çıkmaz

Ukrayna-Rusya krizinin görüşüleceği zirvede öncesi konuşan Lavrov, bu toplantıdan "bir şey" çıkmasını beklemediğini söyledi. Lavrov, Moskova'nın güvenlik endişelerine somut yanıtlar istediğini belirtti.

Blinken: Sorunlar bir günde çözülemez

Görüşmenin, mevcut tansiyonu düşürmek için yürütülen müzakerelerin bir parçası olduğunu aktaran Blinken ise, problemlerin bir günde çözülemeyeceğini dile getirdi.

İki bakanın görüşmesi başlamadan dakikalar önce AFP'de yer alan haberde, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın 1997'den önce NATO üyesi olmayan Bulgaristan ve Romanya'dan yabancı birliklerin, donanım ve silahlarının çekilmesini istedi.

