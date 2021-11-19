Rusya: NATO sözünü tutmadı, bizi aldattılar

NATO'nun daha önce doğuya doğru genişlemeyeceğinin sözünü verdiğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İttifak'ın Moskova'yı aldattığını gördüklerini vurguladı.

Sputnik'in haberine göre; basın toplantısında konuşan Peskov, "Devlet Başkanı Putin, daha önce Rusya'yı nasıl aldattıklarını anımsattı. En basit dille konuşuyorum. Rusya'ya NATO'nun doğuya doğru daha fazla genişlemeyeceğinin sözü verildi ancak daha sonra bizi aldattılar ve NATO doğuya ilerledi. Şu anda çok benzer bir senaryo gözleniyor. NATO askeri yapısının doğuya kaydırıldığını görüyoruz" dedi.

Ukrayna'nın NATO ülkeleri tarafından kararlı bir şekilde silahla donatıldığını ve NATO'nun provokatif eylemlere devam ettiğini gördüklerini anlatan Peskov, "Elbette bu, Rusya'yı karşılık vermek ve çıkarlarımızın ve güvenliğimizin korunması ve sağlanması için önlemler almak zorunda bırakıyor" diye konuştu.

Kiev'in NATO'ya alınmamasıyla ilgili garantiler hakkında konuşan Peskov, "Ukrayna egemen bir ülke ve diğer ülkelerin aksine biz, başka ülkelerin iç işlerine her şeye rağmen müdahale etmiyoruz ancak yakın geçmişin tekerrür etmesi, bizim için hiç istenmeyen ve kabul edilemez bir senaryo" ifadelerini kullandı.