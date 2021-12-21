Rusya: NATO görüşmeyi reddederse Belarus'a nükleer silah konuşlandırmayı değerlendiririz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun güvenlik garantisi görüşmelerini reddetmesi durumunda Belarus'a nükleer silah konuşlandırmak dahil olmak üzere tüm seçeneklerin değerlendirileceğini açıkladı.

ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermesinin bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracağını vurgulayan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Andrey Rudenko, Moskova'nın, Washington'un bu ihtimale karşı oluşacak tehlikeli sonuçların farkında olduğunu umduğunu söyledi.

Rudenko, güvenlik garantisi görüşmelerine Ukrayna'nın dahil edilmesinin gerekli olmadığını sözlerine ekledi.



