Rusya: Müzakereler çevrimiçi formatta sürüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve Ukrayna taraflarının Ukrayna’da çözüme ilişkin müzakerelere çevirimiçi formatta devam ettiğini belirtti.

Bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Zaharova, “Ukrayna'da çözüm konusunda anlaşma sağlamaya ilişkin Rusya-Ukrayna müzakereleri devam ediyor, görüşmeler çevrimiçi olarak yürütülüyor” diye konuştu.

Zaharova, Ukrayna delegasyonunun "anlaşmaya varmak üzere değil, görüşmeleri uzatmak üzere çaba harcadığını" öne sürdü.

Sputnik'in haberine göre Zaharova, “Bir kez daha teyit etmek istiyorum, Kiev'e Batı silahlarının tedariki, Ukraynalı silahlı oluşumlarının çatışmalarda kullandığı terörist yöntemler, yıldırma, propaganda, sahte haber, dezenformasyon, tehdit gibi hiçbir şey Rusya yönetiminin belirlediği hedef ve görevlerin yerine getirilmesini engelleyemeyecek” dedi.