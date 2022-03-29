Rusya müzakere heyetinin başkanı: Gerilimi düşürme kararı, ateşkes anlamına gelmiyor

Türkiye’deki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ardından açıklama yapan Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Rusya ordusu tarafından Kiev ve Çernigov yönlerindeki askeri faaliyetleri azaltma kararının alınmasının ateşkes anlamına gelmediğini belirtti.

Müzakerelerin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Medinskiy, askeri faaliyetleri azaltma kararına dair “İlk adım olarak Kiev ve Çernihiv yönünde askeri gerilimi azaltma ile ilgilidir. Kiev’in karar vermesi gereken taraf olduğunu bildiğimizden bu kenti tehlikeye atmak istemiyoruz” dedi.

Müzakerelerde Ukrayna'nın olumlu adımlar atması üzerine Rusya'nın da böyle bir adım attığını belirten Medinskiy, “Böyle bir adımı gördükten sonra biz de iki önemli adım attık. İlk adım olarak Kiev ve Çernigov yönünde askeri gerilimi azaltmaktır. Ancak bu Kiev ve Çernigov'da gerilimi düşürme kararı, ateşkes anlamına gelmiyor. Bizim açımızdan ikinci büyük adım, hazırlanan anlaşmanın dışişleri bakanları tarafından paraflandığı sırada bir zirve gerçekleşmesi ihtimali ile ilgili. Moskova ile Kiev arasında karşılıklı olarak kabul edilebilir şartlarda bir anlaşma hazırlamak için daha kat edilmesi gereken uzun bir yol var” ifadelerini kullandı.

Müzakerelerde Ukrayna tarafından somut teklifler aldıklarını aktaran Medinskiy, “Ukrayna'nın bize gönderdiği teklifleri değerlendirmeye hazırız, karşı tekliflerimizi elbette sunacağız” dedi. (İHA)