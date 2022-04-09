Rusya: Militanları çıkarmak için bir Ukrayna gemisi Mariupol'e yanaşmaya girişti

Rusya Savunma Bakanlığı, bir Ukrayna kargo gemisinin Mariupol limanındaki ablukadan geçmeye çalıştığını söyledi.

Ukrayna kargo gemisiyle ilgili Rus Savunma Bakanlığı, "Rus gemileri Ukrayna bandıralı Apaçi gemisine ateş açtı ve doğrudan isabetle gemide yangın çıktı. Gemi yana yattı ve mürettebatı Rus tarafından ateşi kesmesini istedi. Şimdi gemi ve mürettebatı Rusya'nın Yeysk limanına kadar eşlik ediliyor; can kaybı yok." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu geminin Azov Taburu liderlerini ve yabancı paralı askerleri Mariupol'den tahliye etme çabalarının bir parçası olduğunu öne sürdü.