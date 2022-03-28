Rusya: Mariupol'de neo-Nazilerin işkence ettiği kişilerin cesetleri bulundu

Rusya'nın Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Mariupol'de binaların bodrum katlarında Neo-Naziler tarafından işkence edilmiş sivillere ait cesetler bulunduğunu söyledi.

Mizintsev "Milliyetçilerden kurtarılan Mariupol şehrinin binalarının bodrumlarında üzerlerinde vahşi işkence izleri olan, neo-Nazi sembolleri ile gamalı haçların oyulduğu sivil cesetleri bulundu. Ayrıca, şehirden kurtarılan siviller, neo-Nazilerin o çocukların kasten kendilerine el bombası attığını bildikleri korkunç gerçeğini de teyit ettiler" dedi.

Harkov'da neo-Nazi gruplardan "Bander mobil" militanlarının da mağaza, ATM, su ve gıda dağıtım yerleri önündeki kuyruklara havan ateşi açtığını söyleyen Mizintsev, 3 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını belirtti.

ABD ve bir dizi AB ülkesinin desteğinin Nazizmin Ukrayna genelinde elini serbestleştirdiğini kaydeden Mizintsev, neo-Nazilerin yaşlı kadın ve çocukları hedef aldıklarını belirtti.