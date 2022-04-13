Rusya: Mariupol'de 1000'den fazla Ukraynalı denizci teslim oldu

Rusya Ukrayna'nın Mariupol kentinde binden fazla Ukraynalı denizcinin teslim olduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada "Mariupol'de İlyiç Demir ve Çelik Fabrikası yakınlarında Rusya silahlı kuvvetlerinin ve Donetsk Halk Cumhuriyeti milis ünitelerinin başarılı saldırıları sonucunda Ukrayna'nın 36. Denizci Taburu'ndan 1026 asker kendi istekleriyle silahlarını bıraktı ve teslim oldu" denildi.

Reuters'ın haberine göre Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus güçlerinin Azovstal çelik fabrikasına ve limana saldırılarını ilerlettiğini açıkladı. Ancak Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan bir sözcü askerlerin teslim olduğuna dair herhangi bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Pazartesi günü Ukrayna 36. Denizci Taburu cephanelerinin tükenmekte olduğunu ve Mariupol'de "ölüm ya da teslim olma" ile sonuçlanacak "son muharebe"ye hazırlandıklarını duyurmuştu.

Çeçen lider Ramzan Kadirov ise Telegram'dan yaptığı açıklamada Azovstal'da 200 yaralının olduğu ve tıbbi yardım alamadıkları iddiasında bulunarak "Onların ve geri kalanların bu anlamsız direnişi sona erdirip evlerine dönmeleri daha iyi olacak" sözleriyle teslim olmaları çağrısında bulunmuştu.