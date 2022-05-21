Rusya: Mariupol'daki Azovstal fabrikası tamamen boşaltıldı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol Azovstal Fabrikası'ndaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konaşenkov, "Fabrika sahası tamamen boşaltıldı. Savaşçıların saklandığı işletmenin yeraltı tesisleri Rus Silahlı Kuvvetleri'nin tam kontrolüne girdi" ifadelerini kullandı.

Azovstal'dan 16 Mayıs'tan bu yana toplam 2 bin 439 Azov üyesi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu askerin silah bırakarak teslim olduğunu aktaran Konaşenkov, 531 kişilik son grubun da teslim olduğunu dile getirdi.