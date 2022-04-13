Rusya: Mariupol limanı 'Azov militanlarından' tamamen kurtarıldı

Rusya'nın Ukrayna'nın Mariupol kentindeki kuşatması sürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Mariupol'deki limanın "Azov militanlarından tamamen kurtarıldığını" söyledi.

Konaşenkov düzenlediği basın toplantısında "Mariupol kentindeki deniz ticareti limanı, Nazi oluşumu Azov'un militanlarından tamamen kurtarıldı" ifadesini kullandı.

Bakanlık sözcüsü, limanda militanların rehin tuttuğunu söylediği yabancı uyruklular dahil olmak üzere tüm rehinelerin serbest bırakıldığını kaydetti.

Konaşenkov "Şehirde bulunan Ukrayna birliklerinin ve Azak Nazilerinin kalıntıları engellendi ve kuşatmadan kaçma fırsatından mahrum bırakıldı" diye konuştu.

7 Mart'tan bu yana Rus birliklerinin kuşatması altında olan kentte çatışmaların Azovstal demir çelik tesisleri çevresinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

'Tehdit devam ederse Ukrayna'nın karar alma merkezleri vurulacak'

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Rusya'daki tesislere yönelik sabotaj ve bombardıman girişimlerinde bulunduğunu belirterek bu tür girişimlerin devam etmesi halinde Rusya’nın Kiev dahil olmak üzere Ukrayna’daki karar alma merkezlerini vuracağını söyledi. Sputnik'in aktardığına göre Konaşenkov "Bu tür olayların devam etmesi halinde Rus Silahlı Kuvvetleri, Kiev de dahil olmak üzere şimdiye kadar uzak durduğu karar alma merkezlerini vuracak” diye konuştu.