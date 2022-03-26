Rusya Lviv'deki askeri yakıt deposunu vurdu

Lviv'deki bir askeri üsse iki füze ateşlenirken kentte en az üç patlama bildirildi.

Rusya yanlısı Abhazya Haber Ajansı Ağı, Lviv'deki saldırının bir askeri petrol deposuna dönük olduğunu kaydetti.

Şehirde sirenler çalınırken Ukrayna basını Rusya tarafından atılan füzelerden birinin bir konuta çarptığını iddia etti. Ancak bu iddia daha sonra Ukraynalı yetkililer tarafından yalanlandı.

Bölge Valisi Maksim Kozitskiy sosyal medya paylaşımında "Lviv yakınlarında Krivçitsi yönünden üç güçlü patlama oldu, şimdi bir hava saldırısı uyarısı var, bu yüzden sakin olun ve sığınaklara sığının" dedi.

Kozitskiy, ilk verilere göre 5 kişinin yaralandığını kaydederken "Anonim telegram kanallarındaki bilgileri okumayın ve oradan paylaşım yapmayın!" çağrısında bulundu. Kozitskiy, yaralıların sivil olup olmadığı yönünde bir bilgi paylaşmadı.

Görüntülere göre saldırıda Kalibr füzeleri kullanıldı.

Saldırının ardından yakıt deposunda çıkan yangın söndürülebilmiş değil.