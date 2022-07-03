Rusya: Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tamamı kontrol altında

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği raporda "Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı bölgelerin tamamen özgürleştirildiğini" duyurdu.

RIA Novosti'nin haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bugün, 3 Temmuz 2022'de, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı General Şoygu, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Putin'e Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin kurtuluşu hakkında rapor verdi" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Lugansk bölgesinde bulunan Lisiçansk kentinin ve bir dizi yerleşim yerinin kontrolünün de Rusya ve LHC güçlerine geçtiğini belirtti.