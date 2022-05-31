'Rusya Lugansk'ın tümünü ele geçirmek üzere'

Rus ordusunun Lugansk oblastının idari merkezi olan Severodonetsk kentinin üçte birini ele geçirdiği iddia edildi.

Los Angeles Times'ın haberine göre, Severodonetsk kentinin Belediye Başkanı Oleksandır Striuk, "Maalesef cephe hattı kenti ikiye bölündü. Ancak kendimizi savunmaya çalışıyoruz" diye konuşurken, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti (LHC)'nin lideri Leonid Paseçnik ise Severodonetsk'in üçte birini ele geçirdiklerini ve Lugansk'ın da yüzde 95'ini kontrol ettiklerini söyledi. Paşeçnik, kentin altyapısını mümkün olduğunca koruyarak ilerlediklerini savundu.

Zelenskiy: Rus ordusu toparlandı

Bir ulusa sesleniş konuşması yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Donbas bölgesinde durumu "son derece zor" olarak niteledi ve "Rus ordusu savaş gücünü topladı" diye konuştu.

'Herson yakında Rusya'nın parçası olacak'

Kırım'ın kuzeyinde yer alan ve çoğunluğunu Rusça konuşanların oluşturduğu Herson'da ise Rusya'nın atadığı yerel yetkililer, bölgenin Rusya'nın bankacılık sistemine entegre edileceğini ve yakında da Rusya'nın bir parçası olacağını kaydetti.

