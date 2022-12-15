Rusya: Laçin Koridoru'nun yakın zamanda açılmasını bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bugün düzenlenen basın brifinginde Moskova'nın Laçin Koridoru'nun bloke edilmesinden endişe duyduğunu ve ulaşım bağlantısının yakında yeniden açılmasını beklediğini söyledi.

Zaharova, Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında bağlantıyı sağlayan Laçin Koridoru'na ilişkin "Taraflar arasında cevher yataklarının geliştirilmesi konusundaki anlaşmazlıkların neden olduğu Laçin Koridoru'nun kapatılmasından endişe duyuyoruz. Rusya Savunma Bakanlığı ve Rus barışı koruma birliği son günlerde durumu yatıştırmak için hararetle çalışıyor" dedi.

12 Aralık'ta Azerbaycan sivil toplum çevre örgütlerinden bir grup, Karabağ'da Laçin-Şuşa yolunda Rus barış gücü tarafından kontrol edilen bölgelerde doğal kaynakların yasadışı olarak çıkarılmasını protesto etmeye başladı. Eylemciler bölgeye çadır kurarken koridor kapatıldı. Erivan bunu, Karabağ'da insani bir felaket yaratmayı amaçlayan Bakü'nün resmi bir provokasyonu olarak nitelendirdi.

Zaharova'ysa bugün yaptığı açıklamada, Laçin Koridoru'nun Rus barış gücü birliğinin kontrolünde olduğunu vurguladı. Zaharova, "Taraflar, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım tarihli bildirisini imzalayarak, tam olarak uymaları gereken taahhütleri kabul ettiler. Sivil halkın geçimi için sorun yaratmak kabul edilemez" dedi.

Ayrıca, Rus barış güçlerine yönelik suçlamaların ve provokasyon eylemlerinin "nereden gelirlerse gelsinler" kabul edilemez olduğunu ve ters teptiğini söyleyen Zaharova, "Rus barışı koruma birliği, bölgede istikrarın garantörü olarak hareket ederek görevlerini verimli bir şekilde yerine getiriyor" dedi.