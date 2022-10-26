Paşinyan: Azerbaycan ile bu yıl içerisinde barış anlaşması imzalamak istiyoruz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün yaptığı açıklamada "Bu yıl bitmeden bir barış anlaşmasının imzalanmasını istiyorum. Bu ne kadar gerçekçi? Bu soruya şöyle cevap verebilirim. Ben ve hükümetim bunu gerçeğe dönüştürmek için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz" dedi.

Parlamentoda yaptığı konuşmasında Ermenistan Başbakanı, barış anlaşması imzalanmadan önce sınır belirleme çalışmalarının tamamlanmasının gerektiğini belirtti.

KGAÖ'nün toplanması için çağrı

Nikol Paşinyan, ayrıca Azerbaycan sınırındaki durumla ilgili olarak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) liderleriyle bir toplantı düzenleyeceklerini ve burada durumun net bir değerlendirmesini bekleyeceğini söyledi.

KGAÖ askeri ittifakı, savaş sırasında Ermenistan'dan yana açık tutum almadığı için Erivan tarafından sorgulanmaya başlanmıştı. Ermenistan yetkilileri, Rusya ve diğer müttefiklerinin kendilerini bu süreçte yalnız bırakmasından şikâyetçi.

Paşinyan Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi KGAÖ'ye başvurduk ve Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısında bir karar alındı. Bunun sonucunda Ermenistan'a bir heyet geldi ve durumu yerinde değerlendirdi. Şimdi yakında bir girişim başlatacağız. Bu raporu görüşmek üzere Kolektif Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplanmasını umuyorum."

Paşinyan, KGAÖ'den Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki olaylara ilişkin net bir siyasi değerlendirme ve Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek için bir yol haritasının kabul edilmesini beklediğini vurguladı.

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki görüşmeler Putin'in katılımıyla gerçekleşecek

Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan, bugün yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın bu ayın sonunda, Rusya'nın Soçi kentine gideceğini duyurdu.

Simonyan, bir gazetecinin Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile burada bir üçlü görüşme yapıp yapmayacağı yönündeki sorusuna "Toplantının gerçekleştirileceğini düşünüyorum" yanıtını verdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bloğun Azerbaycan ile sınır çatışmaları yaşayan Ermenistan'a 40 gözlemci yollayacağını açıkladı.

AB ve Washington'dan Ermenistan hamlesi

Avrupa Konseyi geçtiğimiz haftalarda, Ermenistan'a 40 gözlemci göndereceğini açıklamıştı. Konsey, gözlemcilerin Ermenistan'da konuşlandırılacağını ve iki aya kadar orada kalacağını duyurmuştu.

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, geçtiğimiz ay Erivan'a yaptığı ziyarette, Ermenistan'ın Moskova'dan "koruma değil de müfettiş aldıkları için hayal kırıklığına uğradıklarını" savunarak, ABD'nin daha iyi bir güvenlik garantörü olabileceğini öne sürmüştü.