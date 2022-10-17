AB Ermenistan'ın Azerbaycan sınırına 40 gözlemci yolluyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bloğun Azerbaycan ile sınır çatışmaları yaşayan Ermenistan'a 40 gözlemci yollayacağını açıkladı.

Avrupa Konseyi tarafından yayımlanan bir açıklamaya göre, Brüksel'in "güven inşa etmek" için 40'a kadar gözlemci göndereceği ifade edildi. Açıklamada "Bu, AB'nin Transkafkasya'da sürdürülebilir barışa ulaşma nihai hedefine katkıda bulunma konusundaki tam kararlılığının bir başka kanıtıdır" denildi.

Konsey, gözlemcilerin Ermenistan'da konuşlandırılacağını ve iki aya kadar orada kalacağını söyledi.

Geçtiğimiz ay Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda iki ülke de onlarca sivil ve asker vatandaşının öldüğünü duyurmuştu. Erivan ve Bakü, birbirlerini şiddetin tırmanmasını tetiklemekle suçlamaya devam ediyor.

Ermenistan'dan müttefiki Rusya'ya sitem

Ermenistan'ın da üyesi olduğu Rusya liderliğindeki savunma ittifakı Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) bölgeye bir gözlem heyeti göndermişti. Erivan'daki üst düzey yetkililer, son çatışmalar sırasında müttefikleri Rusya'nın "kendilerini yalnız bırakmasından rahatsızlıklarını" dile getirmişti. Yerel basına göre Ermenistan Cumhurbaşkanı Nikol Paşinyan, KGAÖ'nün “Ermenistan'ı kaybetmekten” endişelenmesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, geçen ay Erivan'a yaptığı ziyarette, Ermenistan'ın Moskova'dan "koruma değil de müfettiş aldıkları için hayal kırıklığına uğradıklarını" iddia ederek, ABD'nin daha iyi bir güvenlik garantörü olabileceğini öne sürmüştü.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Pelosi'nin ziyaretine tepki göstererek, "(Pelosi'nin) kendisi kadar küstahça eylem ve açıklamalarının" durumu normalleştirmeye yardımcı olmadığını ve Moskova'nın "sessiz" diplomasiyi tercih ettiğini söylemişti.