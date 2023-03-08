Rusya Kuzey Akım iddialarına inanmadı: 'Koordineli dezenformasyon'

Batı medyası, Rus gazını Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajların Ukrayna yanlısı bir grup tarafından düzenlenmiş olabileceğini iddia etti.

Sputnik'e verdiği demeçte ABD'li New York Times ve Alman Zeit gazetesinin haberlerini yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Saldırıyı hazırlayanların dikkatleri farklı yöne çekmek istediği aşikar. Bunun koordineli dezenformasyon olduğu açıkça görülüyor" dedi.

Peskov, gazetelerin kaynak olarak gösterdiği ABD'li bürokratların soruşturma yapılmadan Kuzey Akım saldırıları hakkında nasıl yorumda bulunduklarına anlam veremediğinin altını çizdi.

Rusya'nın soruşturmaya katılmasına hala daha izin verilmediğini kaydeden Peskov, Moskova'nın birkaç gün önce Danimarka ve İsveç'ten nota aldığını da hatırlattı.

Kremlin Sözcüsü, "Tüm bunlar sadece tuhaf değil. Korkunç bir suç kokusu var. En azından boru hatlarının hissedarı olan ülkeler ve BM, ışık tutabilecek herkesin katılımıyla acilen şeffaf bir soruşturma talep etmeli" ifadelerini kullandı.

Rusya, Kuzey Akım boru hatlarındaki hasarların "devlet düzeyindeki terör saldırısı" sonucu meydana geldiğini vurgulamıştı.