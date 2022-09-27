Rusya: Kuzey Akım doğalgaz boru hattına sabotaj gerçekleştirilmiş olabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus doğalgazını Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine taşıması için inşa edilen Kuzey Akım-2 boru hattında yaşanan basınç düşüşü nedeniyle açıklama yaptı.

Peskov düzenlediği basın toplantısında, "Bunlar çok endişe verici haberler. Gerçekten de boru hattında bir tür tahribat oluşmuş olmasından bahsediyoruz, bunun ne tür bir tahribar olduğu henüz belirsiz. Boru hattının Danimarka’nın ekonomik alanından geçen kısmında basınç ciddi anlamda düşmüş durumda" dedi.

Boru hattındaki basınç düşüşü ‘önceden benzeri görülmemiş, acilen araştırılması gereken bir durum’ olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü, Kuzey Akımı'na sabotaj gerçekleştirilmiş olması ihtimali hakkındaki soruya, “Şu anda hiçbir olasılığı dışlayamayız” yanıtını verdi.

Gazprom açıklama yapmadı

Boru hattı operatörü olan Nord Stream 2 AG şirketi, hızlı bir basınç düşüşü yaşandığının belirlendiği ve bunun sebeplerinin araştırılmakta olduğu açıklamasını yapmıştı. Operatör şirketin hisselerinin çoğunluğu, Rus enerji tekeli Gazprom’a ait.

Danimarka yetkilileri, hattın kendi ekonomik alanlarından geçen kısmında bir sızıntı yaşandığını söyledi. Bununla beraber sızıntı, Gazprom tarafından doğrulanmış değil. Kuzey Akımı-2 doğalgaz boru hattının yakında hizmete girmesi bekleniyordu, fakat Almanya, Rusya’nın Ukrayna operasyonunun başlatması ardından projeyi askıya almıştı.

Devreye girmemiş olsa da boru hattına ‘teknik gaz’ diye tabir edilen boru hattını çalışır duruma getirecek bir miktar doğalgaz önceden pompalanmıştı.

'Putin'in Kiev'le müzakere hazır olduğunu' doğruladı

Öte yandan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Semerkant’ta düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) kapsamındaki görüşmelerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kiev ile müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını söylediğini doğruladı.

Peskov, Ukrayna tarafı ile müzakere masasına oturmak için gerekli olan şartların, yaşanan gelişmelerle beraber değişmekte olduğunu kaydetti.

Kremlin Sözcüsü, basın toplantısında aldığı ilgili soruya verdiği yanıtta, “Putin Erdoğan’a, tabii ki Rusya’nın müzakere gerçekleştirmeye hâlâ hazır olduğunu söyledi. Fakat durum değiştikçe müzakere masasına için oturulması için gerekli gördüğümüz şartlar da değişiyor. Bunu defalarca söyledik” ifadelerini kullandı.

Peskov, “Bununla beraber temel prensibimiz hâlâ aynı: öncelikle, Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyonun tüm hedeflerine ulaşılması gerekiyor” diye konuştu.

Rusya'ya katılma referandumları

Kremlin Sözcüsü ayrıca, “Putin’in Erdoğan ile görüşmesinde söylenmiş olan bir başka şey de şuydu: müzakere yolundan tamamen ayrılan Ukrayna tarafı oldu, bu yüzden de özel askeri operasyonumuz devam ediyor” dedi.

Kremlin Sözcüsü, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporijya'da gerçekleştirilmekte olan Rusya’ya bağlanma ‘referandumların tamamlanması ardından neyin değişeceği, Ukrayna tarafı ile çatışmaların azalmasını bekleyip beklemediği’ sorusu üzerine de şunları kaydetti:

“Bu, Ukrayna tarafına bağlı olacak. Ancak durum, yasal açıdan ve uluslararası hukuk açısından bu toprakların güvenliğinin sağlanmasının gerektirdikleri ile beraber köklü bir değişim geçirecek.”