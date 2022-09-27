İsveç ve Danimarka Kuzey Akımı boru hatlarında sızıntı olduğunu açıkladı

İsveç Denizcilik İdaresi (SMA) tarafından bugün yapılan açıklamada, İsveç ve Danimarka sularındaki Rus mülkiyetindeki Kuzey Akımı 1 boru hattında iki sızıntı olduğu duyuruldu. Ayrıca bölgedeki Kuzey Akımı 2 boru hattında da bir sızıntının keşfedildiği bildirilmişti.

Reuters'e konuşan İsveç Denizcilik İdaresi sözcüsü, "Kuzey Akım 1'de biri İsveç karasularında ve diğeri Danimarka karasularında olmak üzere iki sızıntı keşfedildi. Bu sızıntıların olduğu bölgeler birbirine çok yakın. Hiçbir geminin sahaya çok yaklaşmadığından emin olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Açıklamada, sızıntıların kaynağı hakkında net bilgiye ulaşılamadığı kaydedildi.

Kuzey Akımı 2'de de sızıntı bulundu

Danimarka yetkilileri dün yaptıkları açıklamada da, Kuzey Akımı 2 boru hattında sızıntı olduğu, Bornholm adasının yakınında boru hattının beş deniz mili (9 km) yakınında yasak bölge oluşturulduğu duyurulmuştu.

Danimarka Enerji Bakanlığı, an itibariyle denizaltı boru hattında bir basınç düşüşü ve sızıntı hakkında harekete geçildiğini açıklamıştı. Açıklamada herhangi bir güvenlik riskinin bulunmadığı bildirilmişti.