Gazprom’dan Kuzey Akımı için onarım açıklaması

Rus enerji tekeli Gazprom bugün yaptığı açıklamada, Siemens’in Kuzey Akımı boru hattında onarım yapmaya hazır olduğunu, ancak bu işi yapacak bir atölye bulunmadığını söyledi.

Gazprom’un açıklaması arıza nedeniyle Kuzey Akımı üzerinden Avrupa’ya gaz tedarikine devam edemeyeceklerini açıklamasından bir gün sonra geldi. Şirket onarımların yalnızca özel olarak donatılmış bir atölyede yapılabileceğini söyledi.

Gazprom, Kuzey Akımı boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklamış, 31 Ağustos'ta bakıma alınan Kuzey Akımı'ndaki bir türbinde arızaların tespit edildiği belirtilmişti.

'Onarım yapacak yer yok'

Gazprom tarafından yapılan açıklamada, “Siemens, mevcut sözleşmeye uygun olarak onarım çalışmalarına katılıyor, arızaları tespit ediyor ve sızıntıları gidermeye hazır. Sadece onarım yapacak hiçbir yer yok” dedi.

Kuzey Akımı boru hattından gaz tedarikinin bugün başlaması bekleniyordu. Ancak Gazprom dün akşam saatlerinde boru hattının bir bölümünde gerçekleşen petrol sızıntısına ait olduğunu belirttiği bir fotoğraf yayınlamıştı.

Siemens'ten açıklama

Siemens Energy ise dün yaptığı açıklamada yaşanan sızıntının gaz akışına teknik bir engel oluşturmadığını belirtmiş, sızıntının yerinde kapatılabileceğini ve rutin bakım işlemleri sırasında onarılabileceğini aktarmıştı.

Şirketten bugün yapılan açıklamada ise Gazprom’dan yeni bir onarım talebi almadıkları ve enerji devinin açıklamalarını teyit edemeyecekleri belirtildi.