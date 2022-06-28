Rusya: Kremençuk'ta Batı'nın Ukrayna'ya gönderdiği silah ve mühimmatlar vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Kremençuk kentinde ABD ve Avrupa ülkelerinin tedarik ettiği silah ile mühimmatları havadan yüksek hassasiyetli silahla vurduklarını bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara saldırılarına devam ettiğini belirterek Kremençuk'taki patlama hakkında şunları söyledi.:

"Poltava bölgesindeki Kremençuk kentinde, ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen silah ve mühimmatların bulunduğu hangarlar, dün Rusya Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetlerince havadan yüksek hassasiyetli silahla vuruldu. Saldırı sonucunda Donbass'taki Ukrayna birliklerine gönderilmesi için depolanan Batı üretimli silah ve mühimmatlar vuruldu. Mühimmatların patlaması, yakınlarda bulunan ve çalışır vaziyette olmayan alışveriş merkezinde yangının çıkmasına sebep oldu."