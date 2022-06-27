Ukrayna'da bir AVM vuruldu: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna'nın Orta kesimlerinde yer alan Poltava bölgesinde şiddetli patlamalar gerçekleşti. ️Kremençuk kentinde bir AVM'ye füze isbet etmesini takiben çok sayıda yaralı ve ölü olduğu belirtiliyor.

AVM'nin bulunduğu noktaya birçok ambulans sevk edilirken ️Kremençuk belediye başkanı ölümlerle ilgili bilgileri doğruladı.

Patlamanın etkisiyle yakınlardaki birçok evin camları patladı.

Alışveriş merkezinden görüntüler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'se, kentteki patlamanın olduğu yerden bir video yayınladı. Zelenskiy videoyla birlikte Telegram mesajında "İşgalciler, binden fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezine roket attı. Alışveriş merkezi yanıyor, kurtarma ekipleri yangına müdahale ediyor, kurbanların sayısını hayal etmek imkansız" dedi.

Zelenskiy, "Rus ordusu için tehlike barındırmıyor. Stratejik değeri yok. Sadece insanların normal bir hayat yaşama girişimi, işgalcileri çok kızdırıyor. Rusya, güçsüzlüğünü sıradan vatandaşlara yüklemeye devam ediyor. Kendi adına yeterlilik ve insanlık ummak yararsızdır" ifadelerini kullandı.