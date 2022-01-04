Rusya: Kosova’nın Rus diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilanını provokasyon olarak görüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Kosova makamlarının bir Rus diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan etmesini bölgedeki etnik gruplar arasındaki gerilimi tırmandırmayı amaçlayan bir provokasyon olarak değerlendirdiğini açıkladı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Bakanlığın sitesinde yayımlanan açıklamada, Rusya’nın Kosova makamları tarafından, Birleşmiş Milletler (BM) Kosova Geçici Yönetim Misyonu’nun Rus görevlisini ‘istenmeyen kişi’ ilan etmesinin, bölgedeki etnik gruplar arasındaki gerilimi tırmandırmayı amaçlayan bir provokasyon olarak görüldüğü değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, "Priştine'nin sıradaki oyununu, bölgedeki etnik gruplar arasındaki ilişkilerin tansiyonunu yükseltmeyi, dünya örgütünün (BM) itibarını sarsmayı ve Rusya'nın Balkanlardaki yapıcı rolünü baltalamayı amaçlayan provokatif çizgisinin devamı olarak değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Kosova makamlarının bu şekilde Priştine'nin Sırp nüfuslu bölgelerinde yürütülen yıkıcı politikasını objektif olarak kayıt altına alabilen kişilerden kurtulmaya çalıştıkları ifade edildi.