Rusya 'kirli bomba' iddiasında bulunmuştu, BM soruşturma talebini reddetti

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde, Rusya'nın, Ukrayna'da "askeri biyolojik faaliyetler" yürütüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma talebi açılması çağrısı oy çokluğuyla reddedildi.

Konsey'de ABD, İngiltere ve Fransa'nın ret oyu kullandığı, geri kalan 10 üyenin çekimser kaldığı ve sadece Rusya ve Çin'in lehte oy verdiği belirtildi.

Rusya'nın 'kirli bomba' iddiası

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanma hazırlığı içinde olduğunu ileri sürmüş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu ülkede radyoaktif içerikli bombayı üretebilecek teknolojiye sahip tesislerin bulunduğunu savunmuştu.

Şoygu, kirli bomba iddialarını Türk, ABD, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde de dile getirmişti.

Rusya'nın iddialarını başta Ukrayna olmak üzere Batılı ülkeler kesin bir dille reddederken Kiev yönetimi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) ülkesindeki tesislerde inceleme yapması çağrısında bulunmuştu. (AA)