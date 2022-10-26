Kremlin: Ukrayna'nın 'kirli bomba' tehdidi karşısında enerjik adımlar atılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanma planları"yla ilgili Rusya'nın bundan sonra "enerjik adımlar atacağını" belirtti.

Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanmasıyla ilgili mevcut tehdide işaret eden bilgilere sahibiz. Elimizde Ukrayna'nın böyle bir terörist sabotaj için hazırlandığını gösteren bilgiler var. Rusya, uluslararası toplumun bu sabotajı önlemesi için söz konusu bilgileri uluslararası toplumun dikkatine sunacak" dedi.

'ABD sınırımıza ne kadar yakın olursa tehdit o kadar artar'

Sputnik'in aktardığına göre Peskov ABD 101. Hava İndirme Tümeni'nin Romanya'nın Ukrayna sınırına konuşlandırıldığına dair haberlere ilişkinse şunları söyledi:

"ABD birlikleri sınırlarımıza ne kadar yakın olursa, bizim için tehdit o kadar artar. Rusya, ulusal güvenlik politikasını buna göre belirleyecek. ABD birliklerinin Rusya sınırlarının yakınına konuşlanması, öngörülebilirliğin ve istikrarın güçlendirilmesini sağlamaz."