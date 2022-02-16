Rusya Kırım’daki askeri tatbikatın sonlandığını açıkladı, birlikler geri dönüyor

Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Kırım’daki tatbikatların sonlandığını ve tatbikata katılan birliklerin geri çekilmeye başladığını duyurdu. Savunma Bakanlığı, birliklerinin ve teçhizatların, Güney Rusya’daki daimi üslerine geri döndüklerinde “muharebe eğitiminin bir sonraki aşamasına hazırlanılacağını” söyledi.

Rusya devlet televizyonu DEA, Moskova’nın Kırım Yarımadası’nı Rusya anakarasına bağlayan köprüden geçen askeri birliklerin görüntülerini yayınladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün yaptığı açıklamada sınırdaki birliklerin “bazılarının” üslerine geri çekilmeye başlayacağını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı Enformasyon ve Kitle İletişim Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Kırım Yarımadası’ndaki eğitim alanlarındaki taktik tatbikatlara katılımlarını tamamlayan Güney Askeri Bölgesi birlikleri, demiryolu vasıtasıyla daimi konuşlanma noktalarına ilerlemektedir.

Birlik personeli, zırhlı araçları paletli raylara yüklendi: tanklar, piyade savaş araçları ve motorlu topçular, yükleme istasyonlarındaki demiryolu platformlarına yerleştirildi.

Askeri teçhizat ve birlikler, askeri birliklerin kalıcı olarak konuşlandırıldığı noktalara askeri trenlerle teslim edilecek. Varışta, ekipmanın bakımı yapılacak ve savaş eğitiminin bir sonraki aşaması için hazırlanacaktır.

Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nde, neredeyse tüm askeri bölgelerin, filoların ve hava kuvvetlerinin yer aldığı, birliklerin ve kuvvetlerin operasyonel eğitimi için geniş çaplı önlemlerden oluşan tatbikat kompleksi devam ediyor.

Tatbikat kapsamında muharebe eğitim görevlerini tamamlayan Güney ve Batı askeri bölgelerinin birlikleri, demiryolu ve karayoluna yüklemeye başlamış ve askeri garnizonlarına doğru hareket etmeye başlamıştır. Ayrı birlikler, askeri sütunların bir parçası olarak kendi başlarına yürüyecekler."