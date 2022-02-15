Rusya birliklerinin bir kısmı sınırdan çekiliyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov bugün yaptığı açıklamada, ülkenin güney ve batı askeri birliklerinin tatbikatların ardından birliklerini kalıcı konuşlandırma yerlerine dönmeye başladığını söyledi.

Konaşenkov, Ukrayna sınırına yakın bölgelerde tatbikatlarını sürdüren bazı birliklerin kendi ana üslerine dönmeye başladığını aktararak, "Muharebe eğitim faaliyetleri tamamlandıkça birlikler her zamanki gibi kendi üslerine dönüşlerini gerçekleştirmeye devam edecek. Söz konusu birlikler demiryolu ve karayolu ile bağlı bulundukları garnizonlara dönmek için gerekli yüklemeleri yapmaya başladı" dedi.

Konaşenkov, Ukrayna'daki kriz çerçevesinde batılı ülkeler ile gerilim yaşanmasına sebep olan Belarus'taki tatbikatın son aşamasını ülkedeki yabancı devletlerin büyükelçiliklerinin savunma ateşeleri ve yabancı medya mensuplarının izleyebileceğini söyleyerek, "Birlik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı kapsamında 19 Şubat'ta gerçek mühimmatlarla atışlar yapılacaktır. Belarus Cumhuriyeti'ndeki yabancı devletlerin büyükelçiliklerindeki askeri savunma ataşeleri ve medya temsilcileri gözlemci olarak pratik talimlere davet edildi" ifadelerini kullandı.

'Birlikler askeri garnizonlarına hareket edecek'

Bakanlık, askeri araçların üslerine dönmek üzere yüklenirken bir de videosunu yayınladı. Videoda tanklar, AMPV'ler ve obüsler görünürken, ayrıca, T-72B tanklarının tatbikat sahasından ayrıldığını gösteren bir video da yayınlandı.

Tümgeneral İgor Konaşenkov’un formasyonlar ve askeri birliklerin kalıcı yerlere dönüşüne ilişkin açıklaması şöyle:

"Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’nde, birliklerin ve kuvvetlerin muharebe eğitimi için geniş çaplı tatbikatlar kompleksi devam ediyor. Hemen hemen tüm askeri bölgeler, filolar ve hava indirme birlikleri tatbikatların bir parçasıydı.

Birlik Devleti’nin Belarus Cumhuriyeti topraklarındaki tepki kuvvetlerinin bir parçası olarak, Rusya-Belarus ortaklığında Birlik Kararlılığı 2022 tatbikatı sürmektedir.

Bu tatbikata katılan Doğu Askeri Bölgesi birlikleri ve Hava İndirme Birlikleri, Belarus Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği içinde, bir savunma operasyonu sırasında Birlik Devleti’ne karşı saldırganlığı geri püskürtme konusunda talim yapıyorlar.

Obuz-Lesnovskiy eğitim sahasında Birlik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı kapsamında 19 Şubat'ta gerçek mühimmatlarla atışlar yapılacaktır. Bu etkinlik sırasında, denizci tugayı, Belarus Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin oluşumları ve askeri birimleriyle birlikte, operasyonel-taktik ve ordu havacılığının desteğiyle, savunma savaşı yürütme ve diğer yönlerde manevra yapma görevleri uygulanacak. Belarus Cumhuriyeti'ndeki yabancı devletlerin büyükelçiliklerindeki askeri savunma ataşeleri ve medya temsilcileri gözlemci olarak pratik talimlere davet edildi

Dünya okyanuslarının operasyonel olarak önemli bölgelerinde ve Rusya topraklarına bitişik denizlerin sularında da yüzey gemileri, denizaltılar ve deniz havacılığını içeren bir dizi deniz tatbikatı yürütülmektedir.

Rusya Federasyonu topraklarındaki diğer eğitim sahalarında formasyonlar ve askeri birlikler ile tatbikatlar devam ediyor. Plana uygun olarak, tatbikatlar da dahil olmak üzere bir dizi muharebe eğitimi önlemi gerçekleştirildi.

Muharebe eğitimi faaliyetleri tamamlandığında, birlikler her zaman olduğu gibi, sürekli konuşlanma noktalarına birleşik bir şekilde yürüyüş yapacak. Görevlerini tamamlayan Güney ve Batı askeri bölgelerinin birlikleri, demiryolu ve karayoluna aracılığıyla yüklemeye başladı ve bugün askeri garnizonlarına hareket edecek. Ayrı birlikler, askeri sütunların bir parçası olarak kendi başlarına yürüyecekler."