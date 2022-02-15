Rusya birliklerinin bir kısmı sınırdan çekiliyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov bugün yaptığı açıklamada, ülkenin güney ve batı askeri birliklerinin tatbikatların ardından birliklerini kalıcı konuşlandırma yerlerine dönmeye başladığını söyledi.
Konaşenkov, Ukrayna sınırına yakın bölgelerde tatbikatlarını sürdüren bazı birliklerin kendi ana üslerine dönmeye başladığını aktararak, "Muharebe eğitim faaliyetleri tamamlandıkça birlikler her zamanki gibi kendi üslerine dönüşlerini gerçekleştirmeye devam edecek. Söz konusu birlikler demiryolu ve karayolu ile bağlı bulundukları garnizonlara dönmek için gerekli yüklemeleri yapmaya başladı" dedi.
Konaşenkov, Ukrayna'daki kriz çerçevesinde batılı ülkeler ile gerilim yaşanmasına sebep olan Belarus'taki tatbikatın son aşamasını ülkedeki yabancı devletlerin büyükelçiliklerinin savunma ateşeleri ve yabancı medya mensuplarının izleyebileceğini söyleyerek, "Birlik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı kapsamında 19 Şubat'ta gerçek mühimmatlarla atışlar yapılacaktır. Belarus Cumhuriyeti'ndeki yabancı devletlerin büyükelçiliklerindeki askeri savunma ataşeleri ve medya temsilcileri gözlemci olarak pratik talimlere davet edildi" ifadelerini kullandı.
'Birlikler askeri garnizonlarına hareket edecek'
Bakanlık, askeri araçların üslerine dönmek üzere yüklenirken bir de videosunu yayınladı. Videoda tanklar, AMPV'ler ve obüsler görünürken, ayrıca, T-72B tanklarının tatbikat sahasından ayrıldığını gösteren bir video da yayınlandı.
Tümgeneral İgor Konaşenkov’un formasyonlar ve askeri birliklerin kalıcı yerlere dönüşüne ilişkin açıklaması şöyle: