Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan'ı sınırdaki durumu normalleştirmeye çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kırgızistan ve Tacikistan'ı sınırdaki durumu normalleştirmek ve provokasyonları önlemek için önlemler almaya çağırdığını söyledi.

Zaharova, "Rus tarafı, 14 Eylül sabahı sınır muhafızları arasında çıkan çatışma sonucu yeniden tırmanan Kırgız-Tacik sınırındaki gergin durumu yakından izliyor" derken, Moskova'nın taraflara sınır sorunlarına uzun vadeli bir çözüm bulma konusunda yardım etmeye hazır olduğunu yineledi.

Sabah saatlerinde Kırgız ve Tacik sınır muhafızları arasında çatışma çıktığı bildirilmişti.