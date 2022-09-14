Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışma

Kırgızistan-Tacikistan sınırında iki ülkenin sınır muhafızları karşılıklı ateş açtı. İki ülke de olay nedeniyle birbirini suçladı. Çatışmada 1 Tacikistanlı asker yaşamını yitirdi, 2 asker de yaralandı.

Kırgızistan'dan yapılan açıklamada Batken bölgesinin Bulakbaşı köyünde Kırgız sınır müfrezesinin "anlaşmaları ihlal ederek sınırın tanımlanmayan bölgesinde savaş pozisyonu alan" Tacik sınır muhafızlarıyla karşı karşıya geldiği belirtildi.

Açıklamada bölgeyi terk etmeyi kabul etmeyen Tacik askerlerinin ateş açtığı, Kırgızistan sınır muhafızlarının da karşılık verdiği kaydedildi. İlk belirlemelere göre Kırgız tarafından ölü ve yaralı olmadığı ifade edildi.

Tacikistan ise olaydan Kırgızistan'ı sorumlu tuttu. Tacikistan'dan yapılan açıklamada yerel saatle 07.15'te Kırgızistan Batken sınır müfrezesine bağlı Bulakbaşı sınır karakolundan sebepsiz yere Tacikistan İsfara sınır müfrezesinin Kekh sınır karakolu yönüne havan topuyla dört el ateş edildiği belirtildi.

RIA'nın haberine göre iki ülkenin sınır muhafızlarının temsilcileri tarafından görüşmelere başlandığı belirtildi.

İHA'da yer alan habere göre ise Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, Kırgızistan tarafından çatışmada yaralı veya ölü olmadığına ilişkin açıklama yaparken, Tacikistan makamları bir askerin öldüğünü, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.