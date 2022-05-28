'Rusya Kiev'e yeni saldırı planlıyor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass'ta ilerleyişini sürdüren Rus birliklerini yeniden Kiev'e yönlendirmeyi planladığı iddia edildi.

The Independent gazetesinde yer alan bir habere göre Putin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yeni bir saldırı düzenlemeyi düşünüyor ve sonbaharda "zafer" ilan etmek istiyor. Kremlin'e yakın kaynaklar, Moskova'nın başkente ilk saldırısı başarısız olmasına rağmen, Rusya liderliğinin bir yıpratma savaşını kazanmayı beklediğini aktardı.

Boris Johnson'dan çağrı

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da, Batı'nın uzun menzilli çok namlulu roketatar sistemleri dahil olmak üzere daha fazla ağır silahın Ukrayna'ya gönderilmesinin hayati önem taşıdığını çünkü Rusya'nın ülkenin doğusunda "hatırı sayılır" bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Johnson, Putin ile müzakereler konusunda ise "Sol bacağınızı yerken bir timsahla nasıl baş edebilirsiniz? Putin'e kesinlikle güvenilmez" ifadelerini kullandı.