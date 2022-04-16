Rusya: Kiev'deki tank fabrikasını imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'deki bir tank üretim fabrikası ve Ukrayna'nın güneyindeki Nikolaev kentindeki bir askeri onarım deposunu füze saldırılarıyla yok ettiğini söyledi.

Moskova, Perşembe günü Ukrayna'yı Rus topraklarını bombalamakla suçladıktan sonra Kiev'e yönelik saldırıları artıracağını belirtmişti, ancak Ukrayna Rusya topraklarına saldırı düzenlemediğini iddia etmişti.

Öte yandan Moskova savaşın başından beri Kiev'in toplam 23 bin 367 asker, militan ve yabancı paralı kaybettiğini öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Mariupol şehrinde Neo-Nazi Azak ve Aydar militanlarına bağlantılı “yabancı paralı askerler” de dahil olmak üzere 4 binden fazla militanı kaybettiğini söyledi.

Konaşenkov, Rusya'nın Ukrayna'nın kayıplarını kanıtlayan belgeler elde ettiğini ve yakında bu dosyalardan daha ayrıntılı bilgi yayınlayacağını söyledi.

Ukrayna, tüm topraklarında 2 bin 500 ila 3 bin asker kaybettiğini iddia ediyor. Buna karşılık Zelenskiy geçtiğimiz gün CNN'e verdiği bir söyleşide Rus ordusunun 20 bin kadar kayıp verdiğini iddia etti. Moskova'ysa geçen ay yaptığı açıklamada savaş boyunca bin 350'e yakın asker kaybettiğini iddia etmişti.