Rusya: Kiev'de vurulan faal olmayan AVM mühimmat deposuydu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün bir alışveriş merkezinin (AVM) vurulmasına ilişkin Rusya'dan açıklama yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov Kiev'de faal olmayan AVM'ye yerleştirilen Ukrayna ordusuna ait çok namlulu roketatar bataryasını ve reaktif mühimmat deposunu vurduklarını açıkladı.

Konaşenkov bugün yaptığı açıklamada Rus istihbaratının birkaç kanaldan mühimmat deposu ve roketatar bataryasının koordinatlarını teyit ettiğini söyledi.

Bir video gösteren Konaşenkov "Videoda roket ve füzelerin yeniden yüklenmesinden sonra Ukrayna'ya ait çok namlulu roketatar bataryasının Kiev yakınlarındaki alışveriş merkezine girdiğini açıkça görebilirsiniz" dedi.

21 Mart gecesi, Ukrayna’ya ait çoklu roketatar bataryası ve mühimmatlar için bir depolama üssü olan boş bir AVM'nin yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla imha edildiğini söyleyen Konaşenkov Batı medyası tarafından AVM saldırısında sivillerin hedef alındığı yönündeki haberlere atıfta bulunarak şunları söyledi:

“Batı medyasının dikkatini bir kez daha çekmek istiyoruz. Kiev'in yerleşim bölgelerinde ve Ukrayna'nın diğer şehirlerindeki sivil nesnelerin, Kiev milliyetçi rejimi tarafından, topçu ve roket sistemleri için atış mevzileri olarak kullanıldığına dair kesin kanıtlar sunduk."

Saldırının ardından Ukrayna Devlet Acil Servisi, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Ukrayna Başsavcılığı'ndan bugün yapılan açıklamadaysa Kiev'deki AVM'ye yönelik saldırıda çevredeki bina ve araçların zarar gördüğü ve en az 8 kişinin öldüğü kaydedildi.