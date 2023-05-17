Rusya Kiev'de Patriot sistemini vurdu: ABD hasarı kabul etti, Ukrayna'dan yalanlama

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'de askeri tesislere yönelik düzenlediği saldırıda hipersonik "Kinjal" füzesiyle ABD yapımı Patriot hava savunma sisteminin vurulduğunu duyurdu.

ABD'li iki yetkili Kiev'de bir Patriot sisteminin "muhtemelen" hasar aldığını ancak imha edilmediğini belirtti.

Reuters'ın haberine göre Ukrayna hava kuvvetleri sözcüsü Yuriy Ihnat Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada "Şunu söylemek istiyorum, Patriot'un akıbetiyle ilgili endişelenmeyin" dedi.

Kinjal füzesinin sistemi devre dışı bıraktığı olasılığını dışlayan Ihnat "Sistemi Kinjal ile imha etmek imkansız" dedi ve Rusya'nın açıklamasını "propaganda" diye niteledi.

İzvestiya: Patriot sistemi Rus füzelerini ıskaladı

Öte yandan Sputnik'in aktardığına göre Rus İzvestiya gazetesinde yer alan haberde, Ukrayna’ya teslim edilen Patriot füze savunma sisteminin Rus Kinjal füzesini 32 füze ile vurmaya çalıştığı fakat başaramadığı aktarıldı.

İzvestiya’ya konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Ukrayna'ya teslim edilen ABD yapımı Patriot uçaksavar füze sisteminin Rus hipersonik Kinjal füzesini vurmak için tüm mühimmatını kullandığını söyledi.

Sekiz fırlatma rampasından toplam 32 füzenin kullanıldığını kaydeden Leonkov, açılan ateşin yoğunluğuna rağmen Kinjal füzesinin sistemin "kalbi" olarak kabul edilen radar istasyonunu ve kontrol merkezini imha ettiğini belirtti.

Gazeteye konuşan diğer kaynaklar ise Patriot’un yanı sıra farklı uçaksavar sistemlerinin bulunduğu birkaç mevzinin daha imha edildiğini anlattı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 16 Mayıs gecesi hava savunma güçlerinin ateşlenen 18 füzenin 18’nin de düşürüldüğünü açıklamıştı.