Rusya: Kiev'de Doğu Avrupa ülkelerinden gönderilen tankları imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen hava saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov tarafından yapılan açıklamaya göre hava saldırılarında Ukrayna'ya dışarıdan tedarik edilen tanklar ve diğer zırhlı araçlar hedef alındı.

Konaşenkov açıklamasında Rus güçlerinin "Kiev'in eteklerinde, Doğu Avrupa ülkeleri tarafından tedarik edilen ve vagon onarım tesislerinde tutulan T-72 tanklarını ve diğer zırhlı araçları imha ettiğini" söyledi.

Polonya Ukrayna'ya T-72 tankları tedarik ettiğini duyurmuştu.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Rus ordusunun bu sabah Kiev’e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde birden fazla patlamanın meydana geldiğini belirterek, olayda 1 kişinin yaralandığını açıklamıştı.