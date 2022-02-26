Rusya: Kiev sivillere kontrolsüzce silah dağıtıyor

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin sivillere kontrolsüz bir şekilde otomatik tüfek, bomba atar ve mühimmat dağıttığı belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı sivillerin milliyetçi gruplar tarafından çatışmalara dahil edilmesinin kaçınılmaz olarak kazalara ve can kayıplarına yol açacağı belirtti. Açıklamada, Ukrayna halkının provokasyonlara uymaması çağrısında bulunuldu.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Ukrayna sakinlerine sesleniyoruz. Suçlu Kiev yetkililerinin tüm ağır silahları şehirlerin yerleşim alanlarından derhal kaldırmasını talep ediyoruz" dedi.