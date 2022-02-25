Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rusya ile müzakereleri reddettiği açıklandı.
Bakanlık "Ukrayna tarafı müzakereyi reddetti. Kiev, Rusya ile müzakerelerden geri adım attı ve konunun yarına ertelenmesini önerdi" dedi.
Haber Merkezi
Rusya: Kiev, Moskova ile görüşmeleri reddetti
Rusya, Ukrayna'nın müzakerelerde geri adım attığını açıkladı.
Dış Haberler
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rusya ile müzakereleri reddettiği açıklandı.
Bakanlık "Ukrayna tarafı müzakereyi reddetti. Kiev, Rusya ile müzakerelerden geri adım attı ve konunun yarına ertelenmesini önerdi" dedi.