Rusya: Kiev, Moskova ile görüşmeleri reddetti

Rusya, Ukrayna'nın müzakerelerde geri adım attığını açıkladı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rusya ile müzakereleri reddettiği açıklandı.

Bakanlık "Ukrayna tarafı müzakereyi reddetti. Kiev, Rusya ile müzakerelerden geri adım attı ve konunun yarına ertelenmesini önerdi" dedi.

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