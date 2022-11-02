Rusya: Kiev Karadeniz'deki saldırıların tekrarlanmayacağını garanti etti

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Sivastopol'daki gemilere yönelik saldırısı nedeniyle çekildiği tahıl anlaşmasına yeniden dahil olduğunu belirterek, Kiev’in bu tür saldırıların tekrarlanmayacağının garantisini verdiğini ifade etti.

Rudenko, Rusya'nın Ukrayna'dan Karadeniz'de tahıl ihracatına yönelik altyapı ve koridorların kullanılması yoluyla herhangi bir saldırı olmayacağına dair ‘net garantiler’ aldığını belirterek, “Ukrayna’dan tahıl ihracatıyla ilgili altyapı ve koridorların kullanılması yoluyla bu tür saldırıların tekrarlanmayacağına dair aldığımız net garantiler var” dedi.

'Zaporijya'da güvenlik bölgesi oluşturma konusu inceleniyor'

Rudenko, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde bir güvenlik bölgesi oluşturma konusu üzerinde çalıştığını kaydederek, asıl amacın Kiev tarafından yapılan bombardımanın önlenmesi olduğunu söyledi.

Rudenko, “Herhangi bir öngörüde bulunmayalım, çünkü bu kolay bir konu değil, şu anda başta Savunma Bakanlığı olmak üzere ilgili departmanlarımız tarafından aktif olarak inceleniyor” diye konuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (IAEA) uzmanların bulunmasının Kiev'in bombardımanından kaynaklanan hasarı en aza indirebileceğini söyleyen Rudenko, “IAEA ve santraldeki uzmanlarla burada aktif bir işbirliğinin kurulduğunu biliyoruz. Buradaki çalışanların rotasyonu düzenli olarak yapılıyor. Bunun nükleer bir felaketle sonuçlanabilecek tehlikeli olayları en aza indirmeyi mümkün kılacağını umuyoruz” dedi.