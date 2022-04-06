Rusya: Kiev Harkov'da klorlu provokasyon hazırlıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna yönetiminin, Harkov bölgesinde "klorlu provokasyon" hazırladığını ileri sürdü.

Bakanlık sözcüsü İgor Konaşenkov düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna istihbarat servislerinin Harkov bölgesinde içinde 120 ton klor bulunan bir depolama tesisini havaya uçurarak olası sivil ölümlerinden Rusya'yı sorumlu tutmayı planladığını kaydetti.

Sputnik'in aktardığına göre Konaşenkov, “Teyit edilmiş bilgilere göre, Ukrayna istihbarat servisleri Harkov bölgesindeki Pervomaysk kentinde zehirli maddelerin kullanımıyla büyük bir provokasyon hazırlıyor. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) personeli, içinde 120 ton klor bulunan ‘Himprom’ şirketine ait depolama tesisine patlayıcılar yerleştirdi” dedi. Konaşenkov, Rusya'yı bölgedeki sivillerin ölümüne neden olan kimyasal bir felaket yarattığı iddiasıyla suçlamak için bu deponun havaya uçurulmasının planlandığını öne sürdü.

Rusya Harkov'da yakıt üssünü vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli füzelerle Harkov bölgesindeki bir yakıt üssünün yanı sıra Ukrayna ordusuna yabancı ülkeler tarafından sağlanan askeri teçhizat ve silahları yok ettiğini kaydetti.

Konaşenkov, “Harkov bölgesindeki Çuguyev köyü yakınlarında Ukrayna birliklerinin teçhizatı için yakıt tedarik edilen bir yakıt üssü havadan atılan yüksek hassasiyetli füzelerle yok edildi. Ayrıca, Harkov bölgesindeki Lozovaya tren istasyonunda biriktirilen yabancı askeri teçhizat ve silahlar imha edildi” ifadelerini kullandı.



