Rusya: Karadeniz'de Ukrayna'ya ait 2 askeri bot batırıldı

Rusya ordusu, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait 2 askeri botun batırıldığını açıkladı.

AFP'nin aktardığına göre, söz konusu botların batırılması birkaç saatlik zaman diliminde gerçekleşti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, ikinci bot, Rus savaş uçakları tarafından Yılan Adası'nın doğusunda batırıldı. Botun, Ukraynalı çıkarma birliğinin kullandığı ABD yapımı Willard Sea Force model hız botunun olduğu kaydedildi.

Bakanlık, daha önce Ukrayna'ya ait bir keşif botunun Karadeniz'de Rus gaz üretim tesislerinin bulunduğu bölgede imha edildiğini bildirmişti.

Rusya, son iki haftadır Ukrayna'yı savaş uçaklarını insansız hava araçlarıyla (İHA) batırmaya çalışmakla suçluyordu.

Birleşmiş Milletler aracılığıyla yapılan Tahıl Anlaşması'nın 17 Temmuz'da sona ermesinden bu yana Karadeniz'de tarafların saldırıları artmış durumda.