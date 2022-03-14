Rusya kamulaştırma iddialarını yalanladı: 'ABD'nin ticari çıkarları ihlal edilmemektedir'

ABD'deki Rusya Büyükelçiliği, Batılı işletmelerin Rus savcılar tarafından 'kamulaştırmayla tehdit edildiğine' dair haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Wall Street Journal, Pazar günü yayınladığı haberinde "Rus savcılarının Rusya'daki Batılı şirketlere, hükümeti eleştiren şirket liderlerini tutuklamakla veya ülkeden çekilen şirketlerin varlıklarına el koymakla tehdit eden uyarılarda bulunduğunu" yazdı.

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'yse, Moskova'nın ülkedeki ABD ticari çıkarlarına her zaman saygı duyduğunu söyledi.

Gazete, "konuya aşina olan" isimsiz kaynaklara atıfta bulunarak sunduğu haberinde Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble (P&G) ve KFC'nin tehdit edildiği iddia edilen şirketlerden sadece birkaçı olduğunu öne sürdü.

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🇷🇺🇺🇸The decision whether to continue entrepreneurial activity in our country is entirely up to the Americans. As well as the right to ignore the russophobic hysteria that encourages foreign businesses to suffer huge losses in order to hit @Russia.

🔻https://t.co/VSS0WFuUWK https://t.co/1k2b0yrBnQ pic.twitter.com/XX2HEqtIw0 — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) March 14, 2022

Pazar günü, Rusya'nın ABD Büyükelçiliği, Wall Street Journal'ın haberini üzerine bir "yalan haber" damgası koyarak sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Büyükelçilik, "Bir kez daha, yerel medyayı, yalan haber yayma gibi kötü bir uygulamayı bırakmaya çağırıyoruz. En zor durumda bile, ABD'nin geniş Rusya pazarındaki ticari çıkarları hiçbir şekilde ihlal edilmemektedir" dedi.

Büyükelçilik, ülkedeki faaliyetlerine devam edip etmeme kararının "tamamen Amerikalılara bağlı olduğunu" savunurken ve nihayetinde şirketlerin “yabancı işletmeleri büyük kayıplara uğramaya teşvik eden Rus düşmanı histeriyi görmezden gelmelerinin” gerekli olacağını söyledi.