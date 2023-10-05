Rusya, İstanbul'da ABD ve AB'yle Karabağ'ın görüşüldüğünü doğruladı: 'Ama yazıldığı gibi değil'

ABD merkezli Politico gazetesinin kaynaklarına dayanarak verdiği habere ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin Karabağ'daki durumu görüşmek üzere İstanbul'da buluştuğunu ancak haberde yer verilen detayların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre, görüşmenin Politico'nun haberinde öne sürüldüğü şekilde olmadığını, haberde çok sayıda belirsizlik ve hata bulunduğunu kaydeden Peskov, "Karabağ'la ilgili birtakım temaslar gerçekten de oldu. Ancak orada yazıldığı gibi değil" dedi.

Rusya Dışişleri: Gizli bir şey yok

İstanbul'daki görüşmeye ilişkin bir diğer açıklama da, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi.

ABD ve AB'nin Rusya'ya başvurarak görüşme yapmak istediklerini, hatta kendisinin bunu 'temas' olarak nitelediğini anlatan Zaharova, tarafların Karabağ'daki durumu istişare ettiklerini ve gizli bir şey olmadığını vurguladı.

Politico'nun haberi

Politico, Dağlık Karabağ'daki gerilimin çözümünü görüşmek üzere ABD, AB ve Rusya temsilcilerinin Azerbaycan'ın operasyonuna günler kala İstanbul'da gizli buluşma gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

Görüşmede, Azerbaycan'ın bölgede 9 aydır süren ablukasının son bulması ve Ermenistan'ın insani yardım konvoyuna izin verilmesi için ABD ve AB'li yetkililerinin baskı yaptığı belirtilmişti.